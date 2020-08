Šoféri obrazom krajiny?

Od otvorenia hraníc som veľa cestoval autom cez rôzne krajiny a tak mi napadlo napísať moju teóriu o šoféroch ako reprezentantoch národa.

Niekedy mi príde až neuveriteľné ako stereotypne sa správaju vodiči v niektorých krajinách. Myslím si, že toto správenie má veľkú výpovednú hodnotu o celkovom mentálnom nastavení ľudí. Účastníci cestnej premávky (takto sme sa to učili v autoškole) sú v neustálej interakcii s ostatnými "účastníkmi", čiže ľudský faktor hrá na cestách hlavnú rolu.

Osobne najradšej jazním po škandinávskych cestách. Vôbec nie len kvôli kvalite vozovky, ktorá je neporovnateľná s tou z naších končín a dokonca prežije aj zimu, ale hlavne kvôli vodičom samotným. V Škandinávii sú ľudia k sebe absolútne ohľaduplní v bežnom živote a aj na cestách. Nie je dôležitý vek, pohlavie, rasa, sexuálna orientácia a dokonca ani farba vlasov, či výkon a značka vozidla. Klaksón je nástroj na vydanie varovného signálu a prevenciu dopravnej nehody, nie na vyjadrenie názoru, že druhý vodič je debil. Pre zvýšenie bezpečnosti noví vodiči majú často na aute nálepku "začiatočník", aby ostatní vedeli, že môžu jednoducho urobiť nejakú chybu a preto je dôležité aby ľudia na nich nevyvíjali tlak.

Na Slovensku takéto označenie vidím len zriedka. Niektorí si možno nechcú priznať, že ešte potrebujú nabrať ďalšie skúsenosti a niektorí si mýlia nové vodičské oprávnenie so závodnickou licenciou. Priznávam sa, že keď som mal 18 rokov, aj ja som patril do tejto skupiny. Až Nórsko ma naučilo, že sa nepotrebujem až tak ponáhlať a že mám púšťať ľudí na prechode. Asi k tomu prispel aj fakt, že som tam dostal pokutu 750 eur za rýchlosť. Mimo iného, postrehol som, že Slováci na cestách často hľadajú skratky. Pochádzam z obce pri Žiline a dennodenne tam jednosmerkou do mesta prejde tisíce aut. Vodiči sa tak snažia obísť hlavný ťah a ušetriť si minútu cesty. Kvôli tomuto zmýšlaniu sa na našej ulici nemôžu hrať deti, máme problém vyparkovať od domu a dokonca čas od času tam niekomu zrazia mačku. Na našej ulici je asi každých 200 metrov spomalovač, ale vytúžený efekt dodržiavania tridsiatky to bohužial nemá. Myslím si, že hľadanie skratiek slovákov celkom vystihuje. Či už hovoríme o najjednoduchšom spôsobe ako zarobiť peniaze, získať vysokoškolský titul, alebo len nájsť najrýchlejšiu pokladňu v obchode. Ľudia pritom neberú ohľad na fakt, že tieto "skratky" môžu ísť na úkor niekoho iného.

Čo Vám ako prvé napadne keď si predstavíte poľské cesty? Pre mňa je to veľmi jednoduchá otázka. Predstavím si kamión, ktorý obieha druhý kamión asi 10 minút. Robia to aj vodiči osobných automobilov. Akoby im vôbec nezáležalo na tom, že zablokujú celý jazdný pruh. Takým vodičom chýba najmä toleranica. Zdá sa mi, že poliaci sú často netolerantný voči iným ľuďom, ak prezentujú iné názory a životné postoje. Dlhodobo sa ukazuje, že ide o veľmi konzervatívny národ, na čom nevidím nič zlé. Je úplne kontraproduktívne vyhraňovať sa proti liberalizmu a konzervativizmu. Nemá zmysel vyžadovať aby mal niekto rovnáke názory o živote ako ja. Jediné na čom záleží, je či sa ľudia dokážu navzájom tolerovať. Iba tak môže spoločnosť napredovať.

Som rád, že som nikdy nemusel šoférovať v krajinách ako Egypt. Viezol som sa tam len v taxíku a mám z toho zážitok na celý život. V dvojprúdovej jednosmerke bola dopravná zápcha, tak náš šofér bez zaváhania vošiel do protismeru. Tiež to bola dvojprúdová cesta, čiže to bolo v podstate to isté, ako keby vošiel do protismeru na diaľnici, len tam bola nižšia povolená rýchlosť. Pokial sa šoféri dostanú do konfliktu o tom kto má prednosť (čo sa deje neustále), vyhráva ten, ktorý má silnejší klaksón. Je celkom zrejmé, že v podobných krajinách sa niektoré pravidlá dodržujú len veľmi málo. Duševné vlastníctvo v podobe značkového oblečenia neexistuje a podobne je to aj s rešpektovaním dopravných predpisov.

PS: Pre mňa je najneoblúbenejšia krajina na šoférovanie Litva. Keď sa tam pozriem do spätného zrkadla, takmer vždy je za mnou idúce auto vzdialené asi 1 meter.