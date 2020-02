Pivo v saune sa nepočíta!

,,Koľko si dnes vypil pív?" Spýtala sa ma priateľka. ,,Iba jedno, prečo?" ,,No ale v chladničke chýbajú 4." ,,No ale 3 som vypil v saune a to sa predsa nepočíta."

Predpokladám, že väčšina mužských čitateľov sníva o tom, že sa takto vykrúti z otázky o množstve alkoholu ktorý vypili. Bohužial, nemám pre Vás žiaden zázračný tip. Teda vlastne... prestante piť.

Vo Fínsku je súkromná sauna v byte bežná súčasť vybavenia. Pokiaľ nemáte saunu priamo v byte, určite bude jedna v budove pre všetkých nájomníkov. Chodím do sauny tak 3-krát týždenne, pustím si svoj obľúbený podcast, otvorím si studené pivo a každých pár minút nalejem trochu zmiešanej vody so saunovým olejom na rozpálené kamene. Užívam si to teplo, príjemnú vôňu a samozrejme to pivko.

Súčasťou saunovania je samozrejme aj otužovanie. Nemám záujem rozprúdiť debatu na túto tému. Stačilo mi keď mi jedna klientka doktorka pri mojom básnení o účinkoch sauny a otužovaní povedala: ,,It is completely bullshit". Pre niekoho možno bullshit, ale ja si užívam pauzy od sauny v ľadovej sprche, alebo ešte lepšie keď vybehnem von a skočím do snehu. Ľudia tvrdia že toto otužovanie pri saunovaní zvyšuje obranyschopnosť imunitného systému. Jaaj, veď ja som vlastne o tom pive chcel... Jedno - dve pivá a človek je ako sa hovorí dobre "chytený", peniaze za zníźenú spotrebu piva ušetrené a úprimne povedané, ľahšie sa skáče do toho snehu po dvoch pivách.

S fínmi máme spoločnú lásku k pivu, k hokeju ale čo by sme sa mohli od fínov priučiť je láska k prírode. Absolvoval som viac výletov do prírody v posledných mesiacoch ako kedykoľvek predtým, nakoľko moja práca je spojená s aktivitami v prírode. Ľudia z celého sveta tu platia za všetko možné spojené s prírodou. Sú očarení počas turistiky v lese pri prechádzke so snežnicami. Zvyčajne s klientami ako tak blúdime lesom (samozrejme neblúdime, veď na to som tam ja) a zhruba v polovici nášho safari si opečieme špekačky na ohni. Podľa môjho názoru okrem polárnej žiary a sobov, ktorých stretnete v lese len zriedka, fínska príroda nie je o nič očarujúcejšia ako tá slovenská, len tá láska k nej je na úplne inej úrovni.

Moje obľúbené safari je Visit reindeer farm and husky park by snowmobiles (Návšteva farmy so sobmi a husky parku na snežných skútroch). Naozaj milujem jazdiť na snehu a užívať si tu prírodu a občasné zachraňovanie klientov zapadnutých v hlbokom snehu je príjemné spestrenie dňa.

Sobi sú neoddeliteľnou súčasťou života na severe Físnka. Na juhu nežijú, ale tu v Laponsku je ich okolo 200 000. To znamená, že je tu viac sobov ako ľudí. Sobi žijú aj na severe Nórska, Švédska a Ruska. Ak niekedy soba uvidíte, je veľká šanca že nebude mať parohy, prípadne len jeden. Je to preto, že ich každý rok prirodzene zhodia a postupne im narastú nové, každý rok vačšie a v starobe začnú pomaly zakrpatievať. Samci ich potrebujú len v období párenia, aby bojovali s ostatnými samcami o to kto získa svoju "životnú lásku". Vlastne... tí najvačší samci ich môžu získať aj 60 za jedno obdobie párenia, takže o životnej láske to asi nie je. Takéto množstvo sexu je inak životu nebezpečné a niektorí samci sa usexujú k smrti. Príjemná smrť, či? Po tomto období samci svoje parohy už nepotrebujú a preto im odpadnú. U samíc je to trochu inak, pretože tie svoje parohy potrebujú aby ochránili seba v tehotenstve a následne aby ochránili mláďa. Obom pohlaviam parohy dorastú do plnej veľkosti v lete a niekedy rastú tak rýchlo, že je rast možný vidieť voľným okom. Parohy ktoré nájdete si môžete nechať, ale soba uloviť nemôžete, nakoľko každý sob má svojho majiteľa.

Ak Vás téma o Fínsku a mojej práci zaujíma, môžete ma sledovať na insgrame pod menom janvisvader a možno sa Vám niektoré z instastories zapáči, prípadne sa pobavíte.

Inak k tým pivám v saune...boli to malé pivá, veď netreba to preháňať. :)