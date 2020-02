Najlepšia práca na svete!

V tomto úvodnom blogu by som sa rád predstavil a nasmeroval tému k tomu, čo bude mojou hlavnou inšpiráciou pre nasledovné texty: Moja práca vo Fínsku.

Možno niekedy bude niekoho zaujímať podrobnejší príbeh, ale unudiť čitateľov hneď v prvom blogu asi nebude ten najlepší marketing v 21. storočí. Preto len v skratke:

Po doštudovaní som sa presťahoval do Nórska, neďaleko od ropného mesta Stavanger. Mal som tam letnú prácu, ale ostať tam som rozhodne netúžil. Môj pôvodný plán bolo vrátiť sa po lete na Slovensko a rozbehnúť kariéru tam. Osud to ale zariadil trochu inak a ja som v Nórsku ostal niekoľko rokov.

Úprimne, život tam sa mi moc nepáčil. Potreboval som všetky tie roky pocitu nešťastia aby som pochopil, že keď nie som správne vnútorne naladený, život sa nebude uberať tým vysnívaným smerom a pocit nešťastia sa bude len prehlbovať. O týchto pocitoch a čo som sa naučil vďaka mojej mizérii sa možno rozpíšem neskôr.

Po všetkych tých rokoch som bol pevne rozhodnutý, že z Nórska odchádzam ale necítil som ako správnu voľbu vrátit sa na Slovensko. Raz sa tam plánujem vrátit, ale ešte stále túžim spoznávať svet.

Osud mi zahral do kariet a ja som stretol svoju najvačšiu lásku, fínku s ruskými koreňmi. Práve tie ruské koreňe vo mne prebudili opäť lásku k slovanským tradíciam ktoré su vo mne uložené zo Slovenska, ale rokmi v zahraničí sa presunuli niekde hlboko do zabudnutia. Super, asi mám ďalšiu tému do budúcna!

Jediná možnosť ako byť s mojou novou láskou, bolo presťahovanie sa do Fínska, do mesta Rovaniemi. Mesto ležiace na polárnom kruhu, oficiálne mesto Santa Clausa.

Rozhodne som neplánoval presťahovať sa a vysedávať na gauči, to by moja možská hrdosť neprežila a preto mojou prvou úlohou bolo nájsť si prácu. Vedel som, že mesto Rovaniemi je veľmi populárna turistická destinácia v zimnej sezóne, takže v akej oblasti chcem pracovať bolo rozhodnuté. Pre pracovné ponuky ako čašník, recepčný, alebo kuchár som nemal absolútne žiadnu kvalifikáciu tak som si vytýčil cieľ stať sa sprievodcom. Poslal som svoj prepracovaný životopis a motivačný list do všetkých vačších Safari spoločností, absolvoval nejaké pohovory a nakoniec som si mohol vyberať kde sa rozhodnem pracovať.

Moje prvé 3 dni práce boli v noci. Aurora hunting (lovenie polárnej žiary) je pravdepodobne to najlepšie safari pri začínajúceho sprievodcu. Príroda za mňa urobila veľa práce vďaka nádhernému nebeskému divadlu. Aby ste polárnu žiaru videli, musíte mať šťasie a ja som ho rozhodne mal. Neskôr som zistil, že môj najskúsenejší kolega počas prvého mesiaca svojej práce nevidel polárnu žiaru ani raz, takže môj štart bol naozaj výnimočný a okamžite mi moja nová práca prirástla k srdcu. Vyskúšal som všeky možné safari, asi okrem cross-country lyžovania, pretože lyžovať neviem a dnes je mojou hlavnou náplňou práce jazdenie na snežných skútroch s klientami z celého sveta. K tomu sa ale dostanem krok po kroku v nasledujúcich blogoch.

Ak sa Vám môj úvodný blog páčil v tých nasledujúcich sa môžeťe tešiť na to, aký je život na severe Fínska, aké to je pracovať s klientami z celého sveta, na zábavné príhody a veľa ďalšieho :)